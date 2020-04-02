السيتي وتشيلسي يصارعان برشلونة على ضم لاوتارو



يواجه فريق برشلونة الإسباني، صراعا شرسا من قبل عددمن أندية الدورى الإنجليزي على ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



أضافت الصحيفة، إن تشيلسي ومانشستر سيتي على استعداد تام لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو، الذي يبلغ 111 مليون يورو خلال الصيف المقبل، لضم المهاجم الأرجنتينى وخطفه من برشلونة.



أكدت الصحيفة، إن السيتي والبلوز أبدوا قدرتهم على تقديم راتب سنوي للاوتارو يتجاوز 10 ملايين يورو.



كان فريق برشلونة قد عرض على لاوتارو مارتينيز راتبًا سنويًا يبلغ 7 ملايين يورو فقط، بينما ينوي إنتر منحه 4 ملايين يورو في حالة الموافقة على التجديد.



وترددت تقارير، حول توصل فريق برشلونة إلى إتفاق شخصي مع لاوتارو مارتينيز، ويتبقى إنهاء الصفقة مع إنتر ميلان.