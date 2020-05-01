المشهد العربي

السيد يطالب القوات الجنوبية بالضرب بيد من حديد على أيدي الإرهابيين

1 مايو، 2020
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طالب الكاتب الصحفي أديب السيد، القوات المسلحة الجنوبية بالضرب بيد من حديد ضد أي تهديدات إرهابية في سقطرى.

وكتب السيد عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”سقطرى جنوبية وتخضع لحالة الطوارئ التي أعلنها المجلس الانتقالي وتحركات الجماعات الإرهابية الإخوانية هناك مرصودة”.

وأضاف:”ووفقا لحالة الطوارئ سيتم التعامل مع إي تهديدات إرهابية تهدد أمن واستقرار حديبو ومناطق الجزيرة بإشراف الإرهابي محروس”.

وتابع :”وعلى القوات الجنوبية عدم التهاون والضرب بيد من حديد”.

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