السيد يطالب القوات الجنوبية بالضرب بيد من حديد على أيدي الإرهابيين

طالب الكاتب الصحفي أديب السيد، القوات المسلحة الجنوبية بالضرب بيد من حديد ضد أي تهديدات إرهابية في سقطرى.

وكتب السيد عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”سقطرى جنوبية وتخضع لحالة الطوارئ التي أعلنها المجلس الانتقالي وتحركات الجماعات الإرهابية الإخوانية هناك مرصودة”.

وأضاف:”ووفقا لحالة الطوارئ سيتم التعامل مع إي تهديدات إرهابية تهدد أمن واستقرار حديبو ومناطق الجزيرة بإشراف الإرهابي محروس”.

وتابع :”وعلى القوات الجنوبية عدم التهاون والضرب بيد من حديد”.