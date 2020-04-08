المشهد اليمني

السيطرة على مواقع جديدة وتدمير بي إم بي ومخزن أسلحة.. أخر مستجدات جبهات البيضاء

8 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

شنت قوات الجيش الوطني فجر اليوم هجوما كبيرا على مواقع الحوثيين في جبهة قانية الوهبية وتمكن من تطهير عدة مواقع ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى الآن.

فيما شنت طائرات التحالف العربي عدة غارات استهدفت بعضها أطقم عسكرية تم إحراقها وبعضها مدفع هوزر تم تدميره.

وسيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع الخدار والخرابة في قانية بعد معارك عنيفة بين الجيش الوطني والحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة.

وشنت طائرات التحالف غارات أخرى استهدفت مخزن أسلحة تابعة للميليشيا في حمة اليسبل جبهة قانية الوهبية ، كما استهدف طيران التحالف العربي عربة بي إم بي في قانية الوهبية أيضا.

وسقط خلال هذه المعارك عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وعدد من القتلى والجرحى من جنود الجيش الوطني.

ولا تزال المعارك جارية حتى اللحظة بمختلف أنواع الأسلحة وسط تقدمات كبيرة وسيطرة مستمرة للجيش الوطني.

وكان الجيش الوطني قد حقق تقدما ملحوظا في عدة مواقع بمحافظة البيضاء باليومين الأخيرين.

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