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الشاجري يتفقد اعمال تبديل خط المجاري في حي السفارات

4 أبريل، 2020
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الشاجري يتفقد اعمال تبديل خط المجاري في حي السفارات

تفقد ماجد الشاجري القائم بأعمال مدير عام مديرية خورمكسر صباح اليوم اعمال تبديل خط المجاري بحي السفارات بمديرية خورمكسر .
وأطلع القائم باعمال مدير عام مديرية خور مكسىر ماجد الشاجري من المشرف عمر السقاف أهمية اعمال المشروع الذي يجري العمل فيه بتبديل الخط القديم لشبكة الصرف الصحي المتهالكة بخط جديد سيعمل على حل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي في حي السفارات والأحياء المجاورة نظراً إلى تهالك الشبكة القديمة التي يتم استبدالها .
وقد اشاد الشاجري بالجهود التي يبذلها العاملون لإنجاز العمل بالمشروع باسرع وقت ممكن.

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