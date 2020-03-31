الشاجري يطلع على عملية سير النظافة والتشجير في الحي التجاري وساحة العروض

استمراراً ومتابعة من الأخ محافظ محافظة عدن الأستاذ احمد سالمين.. اطلع الاستاذ ماجد الشاجري القائم بأعمال مدير عام خور مكسر على عملية سير النظافة والتشجير في الحي التجاري وساحة العروض .

وشدد الشاجري على الاهتمام بالمنظر الجمالي لمديرية خورمكسر والاهتمام بساحة العروض من خلال إعادة تشغيل الماء وتركيب الإنارة وتشجير الساحة لما تمثله الساحة من رمزية للمدينة.

وشارك الشاجري عمال حملة مؤسسة يدا بيدا الذي ينفذوا حملة النظافة في جميع احياء خور مكسر بدعم من مركز الملك سلمان وبتنسيق من صندوق النظافة وتحسين المدينة في المحافظة .

رافق الشاجري الاخ ربيع مدير صندوق النظافة في المديرية.