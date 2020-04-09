الشاجري يقوم بزيارة تفقدية لمجمع الكويت الطبي في مديرية خور مكسر

قام الأستاذ ماجد الشاجري القائم بأعمال مدير عام مديرية خور مكسر بزيارة تفقدية لمجمع الكويت الطبي في حي النصر بمديرية خور مكسر.

وفي الزيارة التقى الشاجري بالدكتور رائد مهدي مدير مجمع الكويت الطبي، حيث قدم الدكتور رائد شرحاً مفصلاً للشاجري على ما يقوم به المجمع من خدمات للمواطنين من خلال توفير العلاجات اللازمة، وجودة الكادر الطبي المتميز في كثير من التخصصات منها قسم الباطني والمختبر والصيدلية وقسم الطوارئ والتحصين وقسم النساء والولادة.

وأشار الدكتور رائد إلى أن المجمع يستقبل الحالات المرضية الطارئة على مدار ٢٤ ساعة، حيث يوجد في المجمع قسم توليد يعمل باستمرار.

وأشاد الشاجري بالدكتور رائد وطاقم العمل المتواجد في المجمع، وعلى الجهود المثمرة التي يقدموها للمواطنين، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والعطاء.

رافق الشاجري الأخ سالم عوض باهميل عضو المجلس المحلي خور مكسر.