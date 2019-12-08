الشاذلي يستقبل عدد من شباب عدن

استقبل وكيل أول محافظة عدن الاستاذ محمد نصر شاذلي بمكتبه اليوم مجموعه من شباب عدن.

وقد قدم الشباب للشاذلي شكرهم وتقديرهم له على أعماله التي يقوم بها بكل إخلاص من أجل خدمه عدن وكل من يسكن فيها داعين الجميع للوقوف مع الشاذلي من أجل عدن.

واستعرض الشباب هموم الناس بعدن وبالذات في الخدمات والامن وابدو استعدادهم لتشكيل فرق عمل تطوعيه من المختصين للمساعده في ايجاد الحلول لبعض المشاكل الخدميه…

و رحب الوكيل بالحضور وثمن حرص أبنائه الشباب على تقديم المساعده وقال إن هذا ليس بغريب عليهم.

واتفق الجميع على استمرار اللقاءات في الأيام القريبه القادمه لترتيب عمل مشترك يخدم المجتمع في عدن.