الشاعر الجعيدي يهاجم حكومة الشرعية لأجل العاصمة عدن..ماذا قال؟

هاجم الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، حكومة الشرعية، مؤكدًا أن العاصمة عدن ليست بحاجة لوزراء إرهابيين أو فاسدين.

وقال في تغريدة عبر “تويتر: “عدن بحاجة إلى وزراء يجلبون لها الأمن لا يخلّون به ويحاربون الإرهاب لا إرهابيين ويحفظون أموال الشعب لا يسرقونها ويقدّمون خدماتهم للمواطن لا لشخص أو حزب أو دولة معادية وعدد محدود من هؤلاء الوزراء لا أربعون وزيراً جلبهم الفساد والمحسوبية ولا قيمة لهم ولوزاراتهم فأن وجدوا فأهلاً بهم”