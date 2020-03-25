المندب نيوز

الشاعر بوسبعة يهدي انتقالي حضرموت نسخة من ديوانه

25 مارس، 2020
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الشاعر بوسبعة يهدي انتقالي حضرموت نسخة من ديوانه

المكلا (المندب نيوز) خاص

زار الشاعر والملحن أحمد سعيد صالح بوسبعة مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، والتقى رئيسها الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، ونائبه الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، والدكتور حسن صالح الغلام نائب الرئيس لشؤون تنسيقية الجامعات .

وعبر الشاعر بوسبعة عن سعادته بزيارة مقر قيادة الانتقالي في حضرموت، و الالتقاء بالمناضلين من قياداته ..

 طالبا نقل تحياته للرئيس عيدروس قاسم الزبيدي ونائبه، الأستاذ هاني بن بريك، ورئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك، وقيادات المجلس كافة  .

وأهدى الشاعر بوسبعة ، إلى القيادة المحلية ، نسخة من ديوانه الشعري ، الذي اسماه “شوقتني المكلا ، كيف لا أشتاق” . وهو عنوان لقصيدة من أقدم إبداعاته وأشهرها، وغناها الفنان سالم علي بازياد .

كما غنى له الفنانين كرامة مرسال، والدكتور عبدالرب إدريس وغيرهم من الفنانين المعروفين.

ويعد الشاعر بوسبعة واحدا من شعراء حضرموت المعروفين، والمعتزين بإمكانياتهم الشعرية ، لذلك يحب تعريفه بلقب ملك الشعراء .

حضر اللقاء الأستاذ حسن باسمير عضو الجمعية الوطنية، وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمحافظة.

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