المندب نيوز

الشامسي : افتتاح مطار الريان نقلة نوعية في مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي التنموية في اليمن

المندب نيوز المندب نيوز منذ 18 دقيقة
3 دقيقة واحدة
الشامسي : افتتاح مطار الريان نقلة نوعية في مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي التنموية في اليمن

المكلا ( المندب نيوز ) حصري
قال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد الشامسي في كلمته اليوم الأربعاء بمناسبة افتتاح مطار الريان الدولي بالمكلا ” أن افتتاح المطار اليوم يعتبر ثمرة يانعة لشراكة قوية بين دول التحالف العربي والجمهورية اليمنية ، حيث جاء تأهيل المطار من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة استجابة لطلب الحكومة اليمنية حيث تم تزويده بكافة الأجهزة والمعدات وكافة الاحتياجات اللوجستية عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذراع الأيمن في تنفيذ مشاريع دولة الإمارات في اليمن ” معتبرا افتتاح مطار الريان إضافة حقيقة لجهود دولة الامارات العربية المتحدة ونقلة نوعية في مبادراتها التنموية في اليمن .
وأوضح الشامسي أن هذه المبادرة النوعية تجسد الدور المتعاظم لدولة الامارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة في تلبية الاحتياجات التنموية والانسانية للشعب اليمني وتحقق استراتيجية دولة الامارات في استدامة العطاء من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية طموحة وذات أثر عميق في تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات في شتى المجالات التنموية ، مضيفا بأن وجودهم اليوم يؤكد تعاضد دول التحالف مع الاوضاع الانسانية والتنموية في اليمن .
وقال ممثل الهيئة بأن مشاريع الهلال الاحمر الإماراتي في اليمن تلقى الدعم الكبير من قيادة دولة الامارات العربية المتحدة الرشيدة والاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي يحرص على تعزيز جهود الهيئة ومبادراتها على الساحة اليمنية .

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افتتاح الأحمر الإماراتي التنموية الريان الشامسي الهلال اليمن في مبادرات مطار نقلة نوعية
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