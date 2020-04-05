الشبحي: الجهود متواصلة لاستكمال التحضيرات النهائية للحجر الصحي

كشف الدكتور / سالم الشبحي رئيس لجنة مجابهة فيروس كورونا اليوم الاحد 5 إبريل 2020 م بأن محجر الأمل الواقع في مديرية البريقة بات على مقربة من الافتتاح واستكمال التجهيزات الضرورية من اجل استقبال الحالات المشتبهة بالاصابة بفيروس كورونا لا سمح الله.

وقال د الشبحي أن المحجر أصبح شبه جاهز وأن العمل والجهود متواصلة من قبل فرق المحجر بالصيانة والعمل وفقا للخطة الموضوعة مؤكدا حرص الجميع على وجود هذا الصرح الطبي الضروري والملح في هذه الفترة.

وأشار د الشبحي ان الكمتي هول قسم الفرز جاهز ايضا.

والمحجر الذي يتكون من قسم الفحص و جزء من قسم الحجر الصحي سيحتوي على العديد من الاسره و جهاز فحص مركب و عدد من أجهزة التنفس الصناعي و عدد من اسطوانات الغاز وسيارات الاسعاف وقد تم الانتهاء تقريبا في حين يستمر العمل في الحجر الصحي ومطلوب الكل يشارك بهذا العمل الطيب.

وطالب د الشبحي تكثيف الجهود من قبل كل الجهات والدفع بالمصلحة العليا للناس حتى يتم افتتاح المحجر الصحي والبدء بخطة صحية شاملة لمواجهة مخاطر هذا الوباء ووضع كل التصورات بذلك.