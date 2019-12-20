الشبحي : حزب الإصلاح الإخواني يؤيد بقوة قمة كوالالمبور

أكد عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي عادل الشبحي،أن حزب الإصلاح الإخواني يؤيد بقوة قمة كوالالمبور .

وكتب الشبحي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها “المشهد العربي”:”التيارات الدينية التي تدعي أنها مع السعودية واستغلت بعض القضايا لسرقة الدعم السعودي كالقضية الفلسطينية والحوثيين اليوم لن تجد أي من أتباعهم أو حملاتهم توجه أي نقد لقمة كوالالمبور”.

وأضاف:” وهم يعرفون الهدف منها ولكنهم يؤيدونها بكل جوارحهم..الإصلاح وأتباعه نموذج لهم”