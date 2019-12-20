المشهد العربي

الشبحي : حزب الإصلاح الإخواني يؤيد بقوة قمة كوالالمبور

20 ديسمبر، 2019
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أكد عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي عادل الشبحي،أن حزب الإصلاح الإخواني يؤيد بقوة قمة كوالالمبور .

وكتب الشبحي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها “المشهد العربي”:”التيارات الدينية التي تدعي أنها مع السعودية واستغلت بعض القضايا لسرقة الدعم السعودي كالقضية الفلسطينية والحوثيين اليوم لن تجد أي من أتباعهم أو حملاتهم توجه أي نقد لقمة  كوالالمبور”.

وأضاف:” وهم يعرفون الهدف منها ولكنهم يؤيدونها بكل جوارحهم..الإصلاح وأتباعه نموذج لهم”

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