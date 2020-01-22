عدن تايم

الشبحي: مصادر تمويل الحوثيين وحزب الله واحدة

22 يناير، 2020
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عدن تايم – الغد المشرق :


قال عادل الشبحي، المحلل السياسي والقيادي بخارجية الانتقالي، إنه من الطبيعي إن حركة الحوثيين لا تختلف من حيث الفكر والتشكيل ومصدر التمويل عن حزب الله.

وأضاف أن حركة ما تسمى أنصار الله هي نفسها نسخة حزب الله في اليمن ويفترض أن ما يتم بخصوص حزب الله من تصنيفه كجماعة إرهابية ينطبق أيضا على أنصار الله في اليمن وأيضا كل الحركات التي تحمل الفكر الأيدلوجي المتطرف سواء الإخوان المسلمين أو غيرها، كلها حركات تسعى إلى الحكم بصبغة دينية وتقصي وتقتل وتدمر بكل الدول المتواجدة بها.

وأوضح عادل الشبحي أن أي تقييد في حركة هذه الحركات وقياداتها سينعكس بالإيجاب على المواطن اليمني والمجتمع بحيث يخف السلوك العدواني لهذه الحركات

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