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الشبحي يؤكد استعداد المحجر الصحي بعدن بسبعة اجهزة تنفس صناعي

10 أبريل، 2020
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الجمعة – 10 أبريل 2020 – الساعة 10:14 م بتوقيت اليمن ،،،

تحديث نت / خاص .


أكد الدكتور سالم الشبحي استعداد المحجر لاستضافة المصابين بفيروس كورونا وفق الإمكانيات المتاحة حيث قال انه يوجد محجر للحالات ” الموجبه” وإنعاش يتواجد فيه 22 سرير “منها 7 سرائر مع اجهزة التنفس الصناعي.

حيث شرح الدكتور الشبحي كيفية العمل قائلاً يوجد لدينا على بعد نصف كيلو قاعة استقبال وفرز للحالات وفيها حوالي 70 سرير ” حيث سيتم اخذ الفحص للمشتبه اصابتهم بهذا الفيروس فإن كانت النتائج موجبة لاسمح الله يؤخذ للمحجر الذي في الانعاش وال 7 اجهزة تنفس صناعي مع تواجد طاقم متطوع من أطباء وممرضين مناوبين .

وقال الشبحي ان الإمكانيات محدودة جداً وان منظمة الصحة العالمية وعدتنا بالدعم لكن لازلنا حتى الان في حالة انتظار .

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