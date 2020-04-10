الشبحي يؤكد استعداد المحجر الصحي بعدن بسبعة اجهزة تنفس صناعي

تحديث نت / خاص .



أكد الدكتور سالم الشبحي استعداد المحجر لاستضافة المصابين بفيروس كورونا وفق الإمكانيات المتاحة حيث قال انه يوجد محجر للحالات ” الموجبه” وإنعاش يتواجد فيه 22 سرير “منها 7 سرائر مع اجهزة التنفس الصناعي.

حيث شرح الدكتور الشبحي كيفية العمل قائلاً يوجد لدينا على بعد نصف كيلو قاعة استقبال وفرز للحالات وفيها حوالي 70 سرير ” حيث سيتم اخذ الفحص للمشتبه اصابتهم بهذا الفيروس فإن كانت النتائج موجبة لاسمح الله يؤخذ للمحجر الذي في الانعاش وال 7 اجهزة تنفس صناعي مع تواجد طاقم متطوع من أطباء وممرضين مناوبين .

وقال الشبحي ان الإمكانيات محدودة جداً وان منظمة الصحة العالمية وعدتنا بالدعم لكن لازلنا حتى الان في حالة انتظار .