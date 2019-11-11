الشبحي يتفاعل مع هاشتاج علم الجنوب خط أحمر

قال عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي عادل الشبحي،اليوم الإثنين، إن أي مسئول ترهبه رؤية علم الجنوب فلن يقوى على مواجهة مليشيات الحوثي.

وكتب الشبحي عبر تغريدة له على “تويتر”:”أي مسؤول ترهبه رؤية علم الجنوب وتمنعه من ممارسة وظيفته بالطبع لن يقوى على مواجهة قوات الحوثي وجنوده وصواريخه”.

وأضاف :” ولن يكون طرف في معركة تحرير صنعاء”.

وكان نشطاء ومغردون قد دشنوا على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، هاشتاجا حمل اسم “علم الجنوب خط أحمر”.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج، وذلك للإعراب عن تقديرهم للعلم الجنوبي ورفضهم إنزاله من أي مؤسسة في العاصمة عدن.