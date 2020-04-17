عدن تايم

الشرطة العسكرية بسيئون تعتدي على قيادات بالانتقالي اثناء تدشين حملة الرش والتعقيم

17 أبريل، 2020
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أعتدت حراسة بوابة هيئة مستشفى سيئون العام قبل قليل على قيادات المجلس الانتقالي بوادي حضرموت اثناء تدشين حملة الرش والتعقيم .

وأفاد شهود عيان بأن حراسة هيئة مستشفى سيئون التابعين للشرطة العسكرية وهم من أبناء المحافظات الشمالية اعتدوا على قيادات المجلس الانتقالي بوادي حضرموت والشباب المنفذ للحملة .

وأضافوا بأن الجنود التابعين للشرطة العسكرية  قاموا بتمزيق الإرشادية التي قام فريق الحملة بإلصاقها على جدران المستشفى ، وطرد فريق الحملة قبل استكمال حملة الرش والتعقيم لأقسام المستشفى .

وقال عضو الجمعية الوطنية مبارك عبدالله بن عبودان الجابري عضو لجنة الحملة أن حراسة البوابة الذين هم من أبناء محافظات الشمال قاموا بتصوير بطاقته الشخصية ، وهددوه بالاعتقال وملاحقته في أي وقت شاءوا .

وأشار الجابري بأن الجنود تلفظوا بألفاظ عنصرية مدعين بأن حضرموت أرضهم وبان أبنائها ما هم الي افارقة اتو من الصومال .

وأوضح الشيخ مبارك بأن الحملة بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت ، وإدارة هيئة مستشفى سيئون، وكان في استقبال قيادات المجلس وفريق الحملة صباح اليوم إدارة المستشفى ، مشيرا بان الحملة عمل إنساني خيري يقدمة المجلس الانتقالي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ليس لهوا علاقة بالخلافات السياسية .    

وياتي استهداف اليوم من قبل الجنود الذي هم من ابناء المحافظات الشمالية والذي محتل الحوثي محافظاتهم استمرارا لمسلسل غطرسة قوات الإحتلال بوادي حضرموت .

يذكر ان ابناء حضرموت طالبوا مرارا بضرورة نشر قوات النخبة الحضرمية في وادي حضرموت للحد من غطرسة قوات الإحتلال بمختلف مسمياتها وللحد من الانفلات الأمني الذي تعيشه المنطقة .

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اثناء الرش الشرطة العسكرية بالانتقالي بسيئون تدشين تعتدي حملة على قيادات والتعقيم

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