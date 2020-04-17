الشرطة العسكرية بسيئون تعتدي على قيادات بالانتقالي اثناء تدشين حملة الرش والتعقيم
أعتدت حراسة بوابة هيئة مستشفى سيئون العام قبل قليل على قيادات المجلس الانتقالي بوادي حضرموت اثناء تدشين حملة الرش والتعقيم .
وأفاد شهود عيان بأن حراسة هيئة مستشفى سيئون التابعين للشرطة العسكرية وهم من أبناء المحافظات الشمالية اعتدوا على قيادات المجلس الانتقالي بوادي حضرموت والشباب المنفذ للحملة .
وأضافوا بأن الجنود التابعين للشرطة العسكرية قاموا بتمزيق الإرشادية التي قام فريق الحملة بإلصاقها على جدران المستشفى ، وطرد فريق الحملة قبل استكمال حملة الرش والتعقيم لأقسام المستشفى .
وقال عضو الجمعية الوطنية مبارك عبدالله بن عبودان الجابري عضو لجنة الحملة أن حراسة البوابة الذين هم من أبناء محافظات الشمال قاموا بتصوير بطاقته الشخصية ، وهددوه بالاعتقال وملاحقته في أي وقت شاءوا .
وأشار الجابري بأن الجنود تلفظوا بألفاظ عنصرية مدعين بأن حضرموت أرضهم وبان أبنائها ما هم الي افارقة اتو من الصومال .
وأوضح الشيخ مبارك بأن الحملة بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت ، وإدارة هيئة مستشفى سيئون، وكان في استقبال قيادات المجلس وفريق الحملة صباح اليوم إدارة المستشفى ، مشيرا بان الحملة عمل إنساني خيري يقدمة المجلس الانتقالي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ليس لهوا علاقة بالخلافات السياسية .
وياتي استهداف اليوم من قبل الجنود الذي هم من ابناء المحافظات الشمالية والذي محتل الحوثي محافظاتهم استمرارا لمسلسل غطرسة قوات الإحتلال بوادي حضرموت .
يذكر ان ابناء حضرموت طالبوا مرارا بضرورة نشر قوات النخبة الحضرمية في وادي حضرموت للحد من غطرسة قوات الإحتلال بمختلف مسمياتها وللحد من الانفلات الأمني الذي تعيشه المنطقة .