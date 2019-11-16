الشرطة العسكرية بلحج بلا مرتبات

تبن «الأيام» هشام عطيري

أوضح ركن القوة البشرية في معسكر الشرطة العسكرية لحج، عبد الرحمن الحاج، أن أفراد الشرطة لم يستلموا مرتباتهم منذ أغسطس الماضي.

وقال الحاج بأنهم تلقوا بلاغاً من مالية الشرطة العسكرية بنزول لجنة لصرف المرتبات للجنود الذين يترتب عليهم التجمع في المعسكر، وهذا ما تم رفضه من قبل الحاج نظراً للأوضاع الأمنية في البلاد. داعياً ركن القوة البشرية الجهات المختصة بسرعة وضع الحلول اللازمة لصرف مرتبات أفراد الشرطة العسكرية الذين يدخلون شهرهم الرابع دون مرتبات.



