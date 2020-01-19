الشرعية أمام خيارين .. ولهذا السبب تم استهداف الجيش الوطني في مأرب.!!

قال عبدالسلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، إن استهداف الجيش في مأرب جاء بعد تحرك قوات الجيش الوطني في نهم خلال الثلاثة الأيام الأخيرة وأحرز تقدما غير عادي فيما هناك خسائر كبيرة في الحوثيين.

وأوضح إن الضربات التي تستهدف الجيش دائما تأتي على المسجد وأثناء الصلاة وهو ما حصل مع جنوب اللواء الرابع حرس رئاسي- أمس السبت- وذلك أثناء تواجدهم في دورة ضمن برنامج تدريبي.

وحذر عبدالسلام محمد في منشور له على الفيسبوك، من سقوط مأرب بيد الحوثيين، إذا لم يتحرك الجيش لتحرير ما تبقى من جبهة نهم بدعم لوجستي من التحالف العربي وتنسيق مباشر مع غرفة العمليات بالتحالف.

وأشار إلى أن الشرعية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تنسق مع التحالف في عملياتها العسكرية ويتحمل التحالف الدعم اللوجستي باعتباره يملك المال والسلاح ويقوم بحماية المدن المحررة من الصواريخ البالستية باعتبار الأجواء تحت سيطرته ويمتلك الباتريوت ؟ أو أن الشرعية تعفي التحالف من كل ذلك وتتحرك لتحرير المدن وتتحمل المسئولية الكاملة.