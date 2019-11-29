"الشرعية" اليمنية تبحث مع البعثة الأممية خروقات ميليشيا الحوثي

ناقش فريق الحكومة اليمنية الشرعية، في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الخميس، مع رئيس البعثة الأممية الجنرال الهندي، أباهيجيت غوها، التصعيد الخطير لميليشيات الحوثي وخروقاتها المتكررة للهدنة.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان ان الاجتماع، الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، تناول التصعيد الخطير من قبل الميليشيات الحوثية واستهدافها قبل أيام بالطيران المسير مقر الفريق الحكومي وقبله مستشفى أطباء بلا حدود، وكذلك محاولتها قصف مدينة المخا بعدد من الصواريخ الباليستية والطيران المسير، قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية للتحالف والقوات المشتركة من اعتراضها وتفجيرها في الجو.

كما وقف الاجتماع أمام خروقات الميليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة منذ تفعيل آلية التهدئة وتثبيت نقاط المراقبة.

وبحسب البيان، فإن الاجتماع ناقش ضرورة فتح المعابر الإنسانية وتنفيذ إعادة الانتشار المتفق عليه بإشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع تجنب أي عمل أحادي، موضحا ان المرحلة الأولى من إعادة الانتشار تتضمن انسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ ومدينة الحديدة.

وكانت مصادر اوضحت ان لجنة إعادة الانتشار الأممية، برئاسة الجنرال غوها، أقرت عقد الاجتماع الثنائي مع الفريق الحكومي في عدن، بسبب قصف ميليشيات الحوثي لمقر الفريق الحكومي لإعادة الانتشار في مدينة المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.