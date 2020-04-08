الشرعية تتهم غريفيث بالتواطؤ مع جرائم الحوثيين

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-08 10:41:33

اتهمت حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بإطالة أمد الأزمة وتشجيع مليشيا الحوثي على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وقال وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني، إن المواقف الضبابية للمبعوث الأممي إلى اليمن “مارتن غريفيث” تطيل أمد الأزمة ولا تخدم جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وأضاف الارياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، إن ضبابية غريفيث “تمنح المليشيا الحوثية ضوءًا أخضر لتصعيد عملياتها العسكرية واستهدافها المتكرر للمدنيين والتي كان آخرها قنص طفلين في تعز استشهد أحدهما والثاني يعاني من جروح بليغة”.

وقال الإرياني إن “الموقف الصادر عن المبعوث الخاص لليمن والذي لم يوجه فيه أصابع الاتهام صراحة لمرتزقة إيران (المليشيا الحوثية) مؤسف جداً ولا يرقى لحجم الجريمة الإرهابية”.

‏ودعا وزير الإعلام، المبعوث الأممي إلى زيارة مدينة تعز والاطلاع على موقع الجريمة الإرهابية في السجن المركزي بالمدينة واستمرار الحصار المفروض على محافظة تعز في ظل الصمت الدولي منذ العام 2015م، وكشف كذب وزيف ادعاءات المليشيا الحوثية ومحاولاتها البائسة لتغطية جرائمها النكراء.