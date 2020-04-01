الشرعية تدعو قطر إلى التوقف عن دعم ذراع إيران في اليمن

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-01 18:13:45

أكد وزير الإعلام في حكومة الشرعية، معمر الإرياني، أن قطر تتماهى مع المشروع الإيراني وأداته الحوثية في اليمن، مؤكداً أن الدوحة تقدم الدعم والغطاء للحوثيين.

ودعا وزير الإعلام، في تدوينات على حسابه في “تويتر”، النظام القطري إلى مراجعة سياساته والنأي بنفسه عن مستنقع الدم اليمني، الذي يوغل فيه ملالي إيران، فالتاريخ لن يرحم أحداً”، كما قال.

وقال الإيراني: “تخطئ قطر أو غيرها إذا اعتقدوا أنهم في منأى عن مشروع تصدير الثورة الخمينية والمخطط التوسعي الإيراني، ويخطئون في مضيهم لتحويل اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون اعتبار للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الصعبة لبلد منهك لم يعد يحتمل المزيد من المغامرات”.

وأكد أن “معركتي الجوف ومأرب ليستا مجرد معركة هامشية تتعلق بالشرعية أو طرف سياسي”، واصفاً إياها بالـ”معركة المصيرية في مسار الصراع مع المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة”.

واعتبر وزير الإعلام أن “هذا ما يجب أن تدركه الدول التي تعتبر اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون إدراك بأن تداعياتها ستطال الجميع”.