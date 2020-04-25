الشرق الأوسط: الحوثيون يصعدون عسكرياً مع دخول رمضان

سلطت صحيفة “الشرق الأوسط”، الضوء على التصعيد الميداني الذي انتهجته مليشيا الحوثي مع بداية شهر رمضان.

وقالت الصحيفة، إن مليشيا الحوثي صعدت بشكل أكبر ورفعت وتيرة خروقاتها مع دخول الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت، أن المليشيات تواصل تجاهل كل الدعوات للسلام، وتقابل الهدنة التي أعلنها التحالف بمزيد من التصعيد واستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية.

ونوهت إلى استمرار الجرائم الحوثية بحق المدنيين العُزل في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، دون أن تراعي دخول شهر رمضان.