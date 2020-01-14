المشهد العربي

الشرق الأوسط اللندنية: مليشيا الحوثي تفتعل أزمة وقود في صنعاء

14 يناير، 2020
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كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، في تقرير بعددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن مخطط لمليشيا الحوثي لافتعال أزمة وقود جديدة في صنعاء.

وقالت الصحيفة في التقرير، إن المليشيات الحوثية شرعت في افتعال أزمة وقود جديدة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، في سياق سلوكها المستمر لمضاعفة معاناة السكان، وجني مزيد من الأموال من تجارة السوق السوداء.

ولفت التقرير إلى توقف العديد من محطات الوقود في صنعاء ومناطق أخرى ً عن العمل منذ أكثر من يومين.

وكشفت مصادر للصحيفة عن توافر كميات كبيرة من الوقود، في مناطق مليشيا الحوثي، تكفي حتى منتصف مارس المقبل.

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