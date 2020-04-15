الشرق الأوسط: غياب واضح للحلول الحوثية بشأن سيول صنعاء

سلطت صحيفة “الشرق الأوسط”، الضوء على استمرار كارثة السيول في صنعاء، وسط غياب قيادات المليشيات عن إيجاد حلول للأزمة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أنه رغم استمرار المعاناة المتواصلة لسكان صنعاء من السيول، فشلت قيادات المليشيات ومشرفوها في إيجاد حلول للكارثة.

وقالت الصحيفة إن سيول الأمطار التي اجتاحت شوارع وأحياء عدة في صنعاء؛ تسببت في تهدم بعض المنازل، ووقوع أضرار مباشرة للسكان في بعض الأحياء.

ونوهت الصحيفة إلى أن مليشيات الحوثي لم تحاول إيجاد حلول للأزمة واكتفى فقط بعض قياداتها بزيارة المواقع المتضررة.