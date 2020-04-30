الشرق الأوسط: فرق حوثية لاغتصاب الزكاة وحرمان الفقراء

حذرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية من الممارسات التعسفية والتدابير القمعية لمليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، ضد دافعي الزكاة بهدف السطو عليها، وحرمان الفقراء منها.

وأبرزت الصحيفة – في تقرير نشرته اليوم الخميس – تأكيد مصادر محلية وتجار أن المليشيا الحوثية تمارس تدابير تعسفية في صنعاء والمناطق الخاضعة لها لجباية أموال الزكاة، وتوريدها إلى حساب الهيئة غير القانونية التي استحدثتها لهذا الغرض.

ونقلت الصحيفة عن عاملين بالهيئة الحوثية الخاصة بجمع الزكاة أن المليشيا نشرت فرقا ميدانية للنزول إلى شركات القطاع الخاص والتجار وملاك العقارات والأراضي الزراعية، لتحصيل أموال الزكاة، وهددت في إشعارات وزعتها بمعاقبة من يتأخر عن الدفع.

وأضافت أن الفرق الميدانية أشعرت التجار وأصحاب المحال والعقارات أن عليهم الامتناع عن صرف أي أموال خاصة بالزكاة لمصلحة الفقراء أو الأسر المحتاجة، وتسليم كل الأموال المستحقة إلى أتباعها المكلفين بجمعها.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في صنعاء أن المليشيا أصدرت تعميما جديدا يلزم منتسبي القطاع الخاص بالامتناع عن صرف الزكاة للفئات المستحقة من الفقراء، والاكتفاء بدفعها للهيئة الحوثية.

ولفتت إلى أنه بموجب هذه التدابير الحوثية تكون المليشيات قد حرمت آلاف الأسر الفقيرة من الحصول على سلال غذائية ومساعدات يقدمها التجار سنويا، حيث باتت المليشيات هي المستفيد الوحيد من أموال الزكاة النقدية والعينية.