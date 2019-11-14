المشهد العربي

الشرق الأوسط: مليشيات الحوثي تسطو على أراضي المواطنين وتحولها مقابر لقتلاها

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 47 دقيقة
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قالت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الخميس،إن المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، تتوسع مؤخرا في استحداث العشرات من المقابر في صنعاء و6 محافظات خاضعة لها، وذلك لارتفاع عدد قتلاها المتزايد يوما بعد يوم.

وكشفت مصادر في صنعاء، وإب، وذمار، وعمران، والمحويت وصعدة في تصريحات للصحيفة،عن استحداث الميليشيات الحوثية مؤخراً عشرات المقابر الجديدة في تلك المحافظات، نظراً لازدياد عدد قتلاها الذين لقوا حتفهم مؤخرا.

وبحسب مصادر للصحيفة، فان المليشيات استحدثت مؤخراً مقبرتين بمنطقتي حزيز وقاع القيضي جنوب صنعاء، في حين استحدثت في الوقت نفسه 3 مقابر أخرى على طول خط المطار شمال صنعاء.

ووفقا للصحيفة،فإن الأراضي التي حوّلتها المليشيات إلى مقابر لجثث قتلاها، البعض منها مملوك لمواطنين يمنيين بينهم مغتربون في الخارج، فيما يتبع البعض الآخر الأوقاف، وجميعها أراض استولت عليها المليشيات بقوة السلاح خلال العامين الماضيين.

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المشهد العربي

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