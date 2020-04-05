الشرق الأوسط: مليشيا الحوثي تدفع آلاف الأطفال لجبهات القتال

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” في عددها اليوم الأحد، عن استعانة مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، بآلاف الأطفال الذين اقتادتهم من القرى والمدن الخاضعة لها من أجل المشاركة في القتال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية في محافظات حجة والمحويت وذمار وإب أن الآونة الآخيرة شهدت اختفاء العشرات من الأطفال، ما يرجح قيام الجماعة الحوثية باستدراجهم إلى معسكرات التجنيد.

ولفتت الصحيفة إلى أن مواطنين في محافظة ذمار أبلغوا عن اختفاء العشرات من الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، حيث خرجوا من منازلهم ولم يعودوا إليها، وهي الواقعة ذاتها التي تحدث عنها ناشطون في محافظتي حجة والمحويت.

وأوضحت الصحيفة أن المجندين الأطفال يخضعون لدورات حوثية عقائدية يتم فيها تلقينهم “الملازم الخمينية” قبل أن يتم إلحاقهم بدورة أخرى قصيرة، يتم تدريبهم فيها على استخدام الأسلحة الشخصية قبل أن تزج بهم الجماعة الإرهابية إلى الخطوط الأمامية.

وأبرزت الصحيفة تحذيرات من أن عدد من جندتهم الجماعة يزيد على 30 ألف طفل، يواجهون مخاطر الموت وانتهاك حقوقهم.