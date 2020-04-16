الشرق الأوسط: مليشيا الحوثي تعيش على الحرب ويخنقها السلام

حذرت صحيفة “الشرق الأوسط” في عددها اليوم الخميس من كارثة تعم اليمن إذا استمرّت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في القتال وخرق الهدنة ورفض مساعي السلام.

وأبرزت الصحيفة تأكيد محللين سياسيين أن المليشيا الحوثية تعيش على الحرب ويخنقها السلام، لكن زمن “كورونا” له حسابات أخرى لم تستوعبها المليشيا بعدُ.

ونقلت عن خبراء أن مليشيا الحوثي الإرهابية ستجد نفسها أمام كارثتين: الأولى تعم اليمن وتتسبب في وفيات وفوضى بانهيار ما تبقى من النظام الصحي، والثانية تتمثل في تحمّل المسؤولية الأخلاقية أمام العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليمن يشهد سباق وصول بين طرفين: وصول الحوثيين إلى طاولة الحوار بإعلان وقف النار، أو وصول الوباء العالمي.

وتساءلت “الشرق الأوسط”: هل يحتاج اليمن إلى أجهزة تنفُّس “سياسي” لتساعد الأطراف التي لم تنخرط بعدُ في السلام ووقف النار والتوحُّد صوب مواجهة الوباء العالمي؟

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد المحللين السياسيين أن المسؤولية الكاملة عن أي كارثة تقع على عاتق المليشيا الحوثية، لأنها المعرقل الدائم لأي مبادرة سلام، والمخترق لكل هدنة سابقة.

وأضافت أن المنظمات الأممية والعالم ثمّنت مبادرة التحالف العربي وقف إطلاق النار التي استهدفت حماية الشعب اليمني خصوصا من جائحة “كورونا”.