المشهد العربي

الشرق الأوسط: مليشيا الحوثي تعيش على الحرب ويخنقها السلام

16 أبريل، 2020
0

حذرت صحيفة “الشرق الأوسط” في عددها اليوم الخميس من كارثة تعم اليمن إذا استمرّت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في القتال وخرق الهدنة ورفض مساعي السلام.

وأبرزت الصحيفة تأكيد محللين سياسيين أن المليشيا الحوثية تعيش على الحرب ويخنقها السلام، لكن زمن “كورونا” له حسابات أخرى لم تستوعبها المليشيا بعدُ.

ونقلت عن خبراء أن مليشيا الحوثي الإرهابية ستجد نفسها أمام كارثتين: الأولى تعم اليمن وتتسبب في وفيات وفوضى بانهيار ما تبقى من النظام الصحي، والثانية تتمثل في تحمّل المسؤولية الأخلاقية أمام العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليمن يشهد سباق وصول بين طرفين: وصول الحوثيين إلى طاولة الحوار بإعلان وقف النار، أو وصول الوباء العالمي.

وتساءلت “الشرق الأوسط”: هل يحتاج اليمن إلى أجهزة تنفُّس “سياسي” لتساعد الأطراف التي لم تنخرط بعدُ في السلام ووقف النار والتوحُّد صوب مواجهة الوباء العالمي؟

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد المحللين السياسيين أن المسؤولية الكاملة عن أي كارثة تقع على عاتق المليشيا الحوثية، لأنها المعرقل الدائم لأي مبادرة سلام، والمخترق لكل هدنة سابقة.

وأضافت أن المنظمات الأممية والعالم ثمّنت مبادرة التحالف العربي وقف إطلاق النار التي استهدفت حماية الشعب اليمني خصوصا من جائحة “كورونا”.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأوسط الحرب الحوثي السلام الشرق تعيش على مليشيا ويخنقها

إقرا أيضا

Photo of الكتيبة الأولى في قلنسية ترفع علم الجنوب

الكتيبة الأولى في قلنسية ترفع علم الجنوب

16 أبريل، 2020
Photo of تحت ضغط مجتمعي..مليشيا الإخوان تطلق سراح سعيد باحشوان (صور)

تحت ضغط مجتمعي..مليشيا الإخوان تطلق سراح سعيد باحشوان (صور)

16 أبريل، 2020
Photo of الحوثي وتجارة كورونا.. تنكيلٌ بالمعارضين وفرصةٌ للتربح

الحوثي وتجارة كورونا.. تنكيلٌ بالمعارضين وفرصةٌ للتربح

16 أبريل، 2020
Photo of القوات الجنوبية تؤمن عدن عقب تعزيزات إخوانية بشقرة

القوات الجنوبية تؤمن عدن عقب تعزيزات إخوانية بشقرة

16 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق