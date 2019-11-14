الشركة اليمنية للغاز توقع إتفاقية مع المصنع الوطني السعودي لاسطوانات الغاز

وقع اليوم في العاصمة السعودية على اتفاقية بيع وشراء اسطوانات الغاز المنزلي بين الشركة اليمنية للغاز والشركة الوطنية السعودية لاسطوانات الغاز

وتقضي الاتفاقية قيام الشركة اليمنية للغاز بشراء كمية قدرها مائة الف اسطوانة غاز منزلي و مائة الف صمام لاسطوانات الغاز على ان يبداء المصنع بتصدير اول دفعة خلال ستة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية

وقع الإتفاقية عن الشركة اليمنية للغاز نائب المدير العام التنفيذي للشركة المهندس /ناصر المقرحي، وعن المصنع الوطني السعودي مدير المصنع المهندس / وليد العثيمين.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب المصنع السعودي سمو الأمير/ عبد العزيز بن سلمان بن سعود نائب مدير المصنع الوطني السعودي للخزانات والمدير المفني المهندس / خالد العيبان ،، و من جانب الشركة اليمنية للغاز، مدير دائرة صافر المهندس/ محسن بن حمد بن وهيط و نائب مدير دائرة صافر لشؤون العمليات علي معيلي ،مدير منشأة مارب علي هادي غريب ،مدير متابعة المنشآت صالح الربيدي ،مدير المخاطر منصور السريحي ،المدير الفني عبدالحكيم القدسي ،مدير الشؤون القانونية أسامة الشامي ونائب مدير التنسيق والمتابعة علي دوسان.

و خلال محضر التوقيع شدد نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية على سرعة انجاز العمل حيث ان السوق المحلية في اليمن بأمس الحاجة للاسطوانات والصمامات حيث تعد هذه الصفقة جزء بسيط من احتياج السوق المحلي.

وفي ختام اللقاء تقدم نائب المدير العام للشركة اليمنية والوفد المرافق له بجزيل الشكر لمدير المصنع الوطني ونائبة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال متمنيآ للجميع مزيدآ من النجاح في مهامهم العملية.