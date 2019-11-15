الشركة اليمنية للغاز توقع اتفاقية لاستيراد 100 ألف اسطوانة من السعودية

قالت مصادر إعلامية، إن الشركة اليمنية للغاز، وقعت أمس الخميس في العاصمة السعودية على اتفاقية لاستيراد 100 ألف اسطوانة غاز منزلي من الشركة الوطنية السعودية لاسطوانات الغاز.

وأوضحت المصادر إنه وقع الإتفاقية عن الشركة اليمنية للغاز نائب المدير العام التنفيذي للشركة المهندس ناصر المقرحي، وعن المصنع الوطني السعودي مدير المصنع المهندس وليد العثيمين.

وبحسب المصادر فإن الاتفاقية تقتضي بشراء الشركة اليمنية للغاز كمية قدرها مائة الف اسطوانة غاز منزلي ومائة ألف صمام لاسطوانات الغاز من الشركة الوطنية السعودية لاسطوانات الغاز، على أن يبدأ المصنع بتصدير أول دفعة خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وطالب المقرحي على سرعة إنجاز العمل، مشيراً إلى أن السوق المحلية في اليمن بأمس الحاجة للاسطوانات والصمامات، مضيفاً أن هذه الدفعة جزء بسيط من احتياج السوق المحلي.