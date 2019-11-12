المشهد العربي

الشطيري: دماء الشهداء ومعاناة الجرحى أمانة في أعناق جميع الجنوبيين

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 9 دقائق
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‏‎أكد رئيس دائرة الشباب بالمجلس الانتقالي الجنوبي، فضل محسن الشطيري، أن دماء الشهداء ومعاناة الجرحى أمانة في أعناق جميع الجنوبيين.

وقال الشطيري، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: ” ما قدمه الشهداء والجرحى أعظم بكثير من أن يعوّض”.

وتابع: “يعد التكريم برفع المعاناه عنهم واجب وطني إجلالاً وإكباراً لمن رووا بدمائهم الطاهرة أرض الجنوب، لذا فإن أسر الشهداء ومعاناة الجرحى وما لحق بهم أمانة في أعناق جميع الجنوبيين”.

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المشهد العربي

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