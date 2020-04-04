الشعيبي: أبناء الصبيحة محل فخر واعتزاز كل جنوبي وهم صمًام أمان محافظة لحج والجنوب عامة

في لقاء موسع شاركت فيه القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي ، وأعضاء عن الجمعية الوطنية الجنوبية ، والسلطة المحلية ، وقيادات عسكرية وأمنية وعدد من المشائخ والوجهاء وجمع من المواطنين في مديريات الصبيحة ( المضاربةرأس العارة _طور الباحةكرش) والذي هدف إلى التباحث والوقوف أمام جملة من القضايا التي تخص المديرية والمحافظة والجنوب عامة .

ألقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة المحامي رمزي الشعيبي كلمة نقل من خلالها تحيات الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي ودعا من خلالها إلى وحدة الصف الجنوبي وتعاضد اللحمة الوطنية الجنوبية سيما في المرحلة الراهنة التي يشهد فيه شعبنا الجنوبي تحديات كبيرة من قوى حاقدة على مشروع وهدف شعبنا الجنوبي .

مشيدا بالدور الكبير لأبناء الصبيحة على مر التاريخ في مسيرة الثورة الجنوبية والدفاع عن تراب الوطن الجنوبي الشريف مقدمين في ذلك التضحيات الجسام التي تضع أبناء الصبيحة محل فخر واعتزاز عند كل جنوبي حر وهم يمثلون صمام أمان محافظة لحج والجنوب عامة،

.وأردف الشعيبي أن هناك قوى تحاول خلق التفرقة والتناحر بين أبناء الجنوب من أجل مصالحها الخاصة وأطماعها في محافظات الجنوب لكنها حتما ستفشل أمام إدراك ووعي أبناء الجنوب الذين تجمعهم هدف واحد ومصلحة واحدة وهي استقلال الجنوب واستعادة دولته .

وأشار الشعيبي إلى أن أبناء الجنوب باتوا يدركون حجم المؤامرات التي يحيكها أعداء الجنوب من الحوثيين والإخوان المسلمين وأدواتهم الإرهابية .

لافتا إلى أن حزب الإصلاح الإخواني المتغلغل في الشرعية قد أبان عن نواياه الحقيقية في تسليم المحافظات الشمالية للمليشيات الحوثية فيما يحشد قواته بإتجاه الجنوب ما يؤكد إتفاق الطرفين على فرض السيطرة على الشمال والجنوب وتوجيه الضربة القاسمة للجنوبين ولدول التحالف ومشروعهم العربي تنفيذا لأجندات إيران وتركيا في المنطقة .

مضيفا لقد أدركنا منذ زمن بعيد من علاقة الجنوب بالشمال أن قوى النفوذ في الشمال ومهما اختلفوا فيما بينهم إلا أنهم متفقون ومتحدون ضد الجنوب وشعبه.

داعيا مختلف القوى الجنوبية للصحوة والالتحام والتعاضد أمام تلك الوقائع الماثلة للعيان والتي لا تحتاج إلى براهين أو أدلة ولا يمكن أن ينكرها الا أعمى البصر والبصيرة للتصدي لرغبات الطيش الإخونجي .

هذا وقد استمع الشعيبي إلى هموم وتطلعات أبناء المديرية الحريصين على جنوبيتهم وأمالهم في مستقبل جنوبي مشرق ومزدهر لجنوب لا يستثني أحدا ولا يمارس الإقصاء والأبعاد لكل جنوبي مهما كانت سلوكياته المعادية لوطنه وأبناء شعبه في وطن جنوبي يتسع للجميع .

كما وفي اللقاء طرحت العديد من المشاركات للحاضرين أكدت على وحدة الصف الجنوبي وترابطه ، مؤكدين على الصعيد نفسه أن أبناء الصبيحة مثلما عهدهم شعبنا الجنوبي لن يكونوا إلا يدا واحدة متماسكة .

وما حدث من مستجدات مؤخرا هي نوع من التباينات الصحية التي نمت عن هم ومصلحة وطنية في حفظ الأمن والاستقرار للصبيحة والجنوب عامة ، محذرين من عدم توجيه التهم وإفشاء ثقافة التخوين بيننا كشعب جنوبي وعدم المزايدة على أي قائد جنوبي على آخر فهم رفقاء سلاح كانوا ولا يزالوا يواجهون عدو الشعب الجنوبي من مليشيات الحوثي وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ،

كما عبرت كلمات ومشاركات قيادات في السلطة المحلية والمجلس الانتقالي والوجهاء والمشائخ عن ارتياحها بانتشار قوات الحزام الأمني ومباشرة مهامه في حفظ الأمن والاستقرار ومنع ظاهرة التهريب ، مؤكدين إلتفافهم الكامل مع قوات الحزام الأمني ممثلة بقائدها وضاح عمر الصبيحي ، ومشيدين في نفس الوقت بدور القائد حمدي شكري في تعاونه لدعم وإسناد إخوانه في الحزام الأمني لإنجاح المهام الموكلة ، داعين إلى تظافر الجهود واصطفاف الجميع لما يخدم مصلحة الصبيحة ولحج والجنوب عامة .

عقب اللقاء توجه رئيس انتقالي لحج ومن معه لزيارة عدد من النقاط المنتشرة على طرق ومفارق المضاربة ورأس العارة حيث كان في استقبالهم عدد من القيادات العسكرية يتقدمهم قائد اللواء التاسع العميد فاروق الكعلولي وقائد قطاع الحزام الأمني رأس العارة العقيد حسن أحمد علي

حضر اللقاء الدكتور محمد الزعوري مدير عام مكتب التربية والتعليم محافظة لحج ، والعميد محمد علي الصيني مدير عام مديرية المضاربة ، الأستاذ عماد غانم مدير عام مديرية كرش، العقيد مثنى زليط مدير أمن المضاربة ورأس العارة ، الأستاذ دليل أحمد علي رئيس انتقالي المضاربة وراس العارة ، عضو الجمعية الوطنية ركن الشؤون الإدارية لحزام أمن الصبيحة ، والمستشار الأستاذ وجيه الصبيحي ، والعميد محمد عبدالله الشيوحي رئيس اللجنة الأمنية للقيادة المحلية لانتقالي لحج ، والأستاذ حسين صالح رئيس الإدارة السياسية لانتقالي لحج ، والأستاذ علي رشيد رئيس الإدارة الجماهيرية لانتقالي بحج ، ومستشار المحافظ الأستاذ صالح محمود ، والأستاذ صبري العطري عضو القيادة المحلية لانتقالي المحافظة ، والمهندس ماجد المشرقي عضو الجمعية الوطنية . وأعضاء الجمعية الوطنية ورؤوساء القيادات المحلية لمديرتي طور الباحة وكرش