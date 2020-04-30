عدن تايم

الشعيبي : الإدارة الذاتية تؤسس لمرحلة خالية من الفساد وتعتمد على اختيار الكفاءات المؤهلة

30 أبريل، 2020
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عدن تايم / خاص.

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج اليوم الخميس اجتماعا لها لمناقشة قرار المجلس الانتقالي الجنوبي والمتعلق بإلادارة الذاتية

حيث كرًس الاجتماع الذي ترأسه المحامي رمزي الشعيبي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بلحج لمناقشة تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع العملي .

مشيدا بمواقف مختلف أطياف المجتمع في محافظة لحج من سلطة محلية ومكونات سياسية وقبلية على مباركتها وتأييدها لقرار الإدارة الذاتية باعتبارها ثمرة من ثمار الكفاح بمختلف مراحله في استعادة الدولة الجنوبية.

وأشار الاجتماع إلى أن القرار يعتبر إحدى الخطوات التي تؤسس لمرحلة جديدة خالية من الفساد تضع مصالح المواطن الجنوبي فوق كل اعتبار وتعتمد في اختيار الكفاءات المؤهلة لإدارة المرحلة القادمة.

وقد لفت الاجتماع إلى ان هناك حزمة من الإجراءات للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي لحج مع الجهات المعنية خلال الفترات القادمة، مؤكدا على مواقف أبناء محافظة لحج السباقة دوما لنداء الوطن الجنوبي وتطلعات شعبنا في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.

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