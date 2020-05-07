4 مايو

الشعيبي: الانتقالي نجح في إقناع العالم بفساد الشرعية

7 مايو، 2020
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اكد المحامي والناشط السياسي الجنوبي يحى غالب الشعيبي ان المجلس الانتقالي نجح في اقناع العالم بفساد الشرعية بالرغم من كل المحاولات للنيل منه والتحريض ضده.

وقال الشعيبي في تغريدة له على تويتر:انزعاجهم من خطوات المجلس الانتقالي لانهم يعلموا ان الانتقالي سينجح بخطواته.

واوضح ان هذا الانزعاج والعويل ليس من فراغ بل بوعي وادراك يعلمون ان الانتقالي كالمارد اذا انطلق لن يوقفه احد.

واضاف: محاولة التحريض ضد الانتقالي فشلت والانتقالي نجح بالصبر والثبات حتئ اقنع العالم بفساد ماتسمى شرعيه.

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