المشهد العربي
الشعيبي: الميسري وجيش الإصلاح يحملون فشلهم للتحالف
انتقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في لحج، المحامي, رمزي الشعيبي، هجوم المدعو أحمد الميسري على التحالف العربي.
وكتب الشعيبي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “وزير الداخلية الميسري من المهرة يهاجم دول التحالف العربي ويصف الحرب ضد الحوثي بأنها عبثية”.
وتابع: “الميسري وجيش الإصلاح يحملون فشلهم للتحالف الذين ظلوا على مدى 5سنوات يستنزفونه ثم تركوا الشمال للحوثي وحركوا جيوشهم وآلياتهم صوب الجنوب المحرر لتحريره من الحوثيين”.