الشعيبي: الميسري وجيش الإصلاح يحملون فشلهم للتحالف

انتقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في لحج، المحامي, رمزي الشعيبي، هجوم المدعو أحمد الميسري على التحالف العربي.

وكتب الشعيبي، ‏في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “وزير الداخلية الميسري من المهرة يهاجم دول التحالف العربي ويصف الحرب ضد الحوثي بأنها عبثية”.

وتابع: “الميسري وجيش الإصلاح يحملون فشلهم للتحالف الذين ظلوا على مدى 5سنوات يستنزفونه ثم تركوا الشمال للحوثي وحركوا جيوشهم وآلياتهم صوب الجنوب المحرر لتحريره من الحوثيين”.