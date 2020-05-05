الشعيبي: بن دغر مهزوم وفاشل ويحمل غيره هزيمته

4مايو/ خاص

علق المحامي والناشط السياسي الجنوبي يحى غالب الشعيبي على تصريحات بن دغر الذي حاول الظهور فيها بمظهر الحريص على عدن وابنائها مطالباً بعودة الشرعية بصلاحيات كاملة لانقاذها مما هي فيه او اعلان هزيمتهم بعدن.

وقال الشعيبي في تغريدة له على تويتر: ركزوا على تنظير بن دغر قال لحكومته الفاشله مايلي(او اعلنتم هزيمتكم في عدن وحملتم غيركم المسؤؤلية)

وتابع قائلا: هل سمعتم مهزوم خاض مباراه وانهزم لضعفه وفشله يحمل غيره هزيمته

يابن دغر لما انهزمت من عفاش ب94رجعت الى عند اقدامه تلهث ولماانهزم عفاش رجعت اليوم عند اقدام الاصلاح لذلك تجربتك كافيه.