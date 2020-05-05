4 مايو

الشعيبي: بن دغر مهزوم وفاشل ويحمل غيره هزيمته

5 مايو، 2020
0

الثلاثاء – 05 مايو 2020 – الساعة 04:11 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ خاص

علق المحامي والناشط السياسي الجنوبي يحى غالب الشعيبي على تصريحات بن دغر الذي حاول الظهور فيها بمظهر الحريص على عدن وابنائها مطالباً بعودة الشرعية بصلاحيات كاملة لانقاذها مما هي فيه او اعلان هزيمتهم بعدن.

وقال الشعيبي في تغريدة له على تويتر: ركزوا على تنظير بن دغر قال لحكومته الفاشله مايلي(او اعلنتم هزيمتكم في عدن وحملتم غيركم المسؤؤلية)

وتابع قائلا: هل سمعتم مهزوم خاض مباراه وانهزم لضعفه وفشله يحمل غيره هزيمته
يابن دغر لما انهزمت من عفاش ب94رجعت الى عند اقدامه تلهث ولماانهزم عفاش رجعت اليوم عند اقدام الاصلاح لذلك تجربتك كافيه.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الشعيبي بن دغر غيره مهزوم هزيمته وفاشل ويحمل

إقرا أيضا

Photo of محلل جنوبي ينتقد تسيس الاعلام وتوصيف حالات الوفاه بعدن بالحميات وكورونا

محلل جنوبي ينتقد تسيس الاعلام وتوصيف حالات الوفاه بعدن بالحميات وكورونا

5 مايو، 2020
Photo of القوات الجنوبية تفشل هجوم حوثي واسع على باب غلق

القوات الجنوبية تفشل هجوم حوثي واسع على باب غلق

5 مايو، 2020
Photo of بعد تسجيل اصابات بكورونا..اطباء عدن يطالبون بفرض حظر تجول شامل لمدة اسبوعين

بعد تسجيل اصابات بكورونا..اطباء عدن يطالبون بفرض حظر تجول شامل لمدة اسبوعين

5 مايو، 2020
Photo of قوات الحزام تنفذ حملة رش ضبابي لمكافحة البعوض بالعاصمة عدن

قوات الحزام تنفذ حملة رش ضبابي لمكافحة البعوض بالعاصمة عدن

5 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق