الشعيبي يكرّم مدير قسم شرطة التواهي “السابق” تقديراً لجهوده وإسهاماته الفاعلة

كرم مدير عام مدير التواهي في العاصمة عدن الاستاذ عبد الحميد ناصر الشعيبي، مدير قسم شرطة التواهي السابق العقيد “نبيل عامر” -الذي تم نقله الى إدارة شرطة صيرة مؤخرا- تقدير لجهوده المتميزة واسهاماته الفاعلة في استتباب الأمن بالمنطقة.

وخلال التكريم، أشاد مدير عام المديرية الشعيبي، بالجهود الكبيرة التي بذلها العقيد نبيل عامر، خلال فترة قيادته لقسم شرطة التواهي.

واشار الشعيبي، الى انه رغم صعوبة المرحلة، إلا ان شرطة التواهي استطاعت ان تكون انموذجا يحتدى به طيلة الأربع السنوات الماضية، وذلك من خلال تطبيع الحياة في المنطقة ومكافحة الجريمة وملاحقة الخارجين على القانون .

من جهته تحدث رئيس اللجان المجتمعية في التواهي العميد علي النمري، عن التنسيق المشترك بين اللجان وقيادة شرطة الذي ساهم في تحقيق اهداف امنية ملموسة خلال فترة وجيزة .. معبرا عن تقديره لدور مدير قسم الشرطة السابق.

واوضح العقيد نبيل عامر، ان ما حققته شرطة التواهي تحت قيادته هو ناتج اهتمام مدير عام المديرية ورئيس اللجنة الأمنية ومتابعته المتواصلة، اضافة الى دور رؤساء لجان الأحياء فب المنطقة. مشيرا بأن الجميع كان يعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المدينة واهلها.

بعد ذلك، قدم مدير عام المديرية درعا تقديريا لمدير شرطة التواهي السابق، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديد.

حضر التكريم، العقيد عبد القوي محمد قاسم، مستشار المديرية عبد الرحمن الشعوي، مسؤول لجان الاحياء المجتمعية منطقة التواهي عبد العزيز عبد الله. نائب مدير شرطة التواهي نجيب الشعيبي، رئيس قسم البحث عصام.