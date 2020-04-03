الشليمي: إخوان اليمن سرقوا مساعدات كويتية بقيمة 20 مليون دولار

كشف المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، مفاجأة بشأن استيلاء جماعة الإخوان في اليمن على مساعدات خيرية كويتية بقيمة 20 مليون دولار.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الشأن اليمني: مجموعات الإخوان في الجيش اليمني تستولي على مساعدات قدمتها جمعية خيرية كويتية 107 شاحنة بقيمة 20 مليون دولار للشعب اليمني وتدخلها من مدخل المنفذ العسكري الحدودي لكي لايتم جردها وحصرها وتم توزيعها لكوادرهم في مأرب وشبوة وبعض الأشخاص. المستلم جمعية النور الخيرية”.