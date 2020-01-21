الشوافي يتوقع موجة صقيع جديدة هي الأشد على الشرق الأوسط وحالة ماطرة على اليمن

كشف الفلكي عدنان الشوافي، عن موجة صقيع جديدة هي الأشد على الشرق الأوسط وحالة ماطرة على اليمن.

وقال الشوافي في بيان تلقى “اليمن العربي” نسخة منه “بناء على بيانات وخرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فان أهم مؤشرات طقس الشرق الاوسط وطقس اليمن من الثلاثاء 21 يناير 2020 لأسبوع قادم كالتالي :-

أهم مؤشرات طقس الشرق الاوسط

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة و رياح قطبية تؤشر على بلاد الشام و العراق في وقت مبكر من الثلاثاء 21 يناير 2020 يجلب الأمطار متفاوتة الشدة و زخات الثلوج و الصقيع على مناطق واسعة من الشام والعراق خلال ثلاث أيام وحتى الخميس القادم ثم متوقع من الجمعة منخفض جوي آخر ونزول كتلة هوائية آخرى أشد برودة ورياح قطبية لتجلب أمطار أكثر غزارة وزخات الثلوج والصقيع على الشام و العراق خلال الفترة من الجمعة الى الأحد القادم (26 يناير 2020).

وتابع “بالنسبة للخليج تبدا التاثيرات على الشمال السعودي من ليلة الأربعاء 22 يناير 2020 ومتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغري تحت الصفر على بعض المناطق شمال السعودية ثم تتوسع التأثيرات خلال الأيام اللاحقة لتشمل معظم المناطق السعودية والخليجية بنسب متفاوتة مع توقعات زخات ثلوج على الشمال السعودي.

وبخصوص أهم مؤشرات طقس اليمن

بالنسبة لليمن خلال هذة الفترة لا توقعات للصقيع حتى الأحد القادم الا ان الاجواء تبقى شتوية باردة على المرتفعات والهضاب الداخلية، ونشير الى دخول اليمن خلال هذة الفترة تحت تاثير حالة من إضطراب الطقس تجلب الامطار المتفرقة متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمرتفعات الجبيلية بشكل عام وقد يتوسع الهطول ليشمل بعض المناطق من الهضاب و الاحواض الجبلية، وما زال الوقت مبكرا لتفاصيل التاثيرات النسبية لموجة الصقيع على اليمن من منتصف الإسبوع القادم إلا أنه على أقل تقدير الصقيع متوقع على بعض المناطق.

ودعا الى الاحتماء من الاجواء الباردة وتوخي الحذر من السيول في المناطق المتوقع هطول أمطار فيها، كما ندعو لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.