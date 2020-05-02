الشيخ الفضلي: وجود عسكريين من أبين يقاتلون مع المتمردين بسقطرى لا يمثل المحافظه ولا قبائلها!

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اكد الشيخ وليد بن ناصر الفضلي وكيل محافظة ابين و رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين إن وجود عسكريين ينتمون لمحافظه أبين ضمن القوى المتمردة المدعومة من دولة الإمارات في ارخبيل سقطرى لا يُمثل موقف أبين وقبائلها .

وقال الشيخ الفضلي، في بيان صحفي « أن دولة الإمارات عمدت الى شراء ولاءات وهناك من انجر خلف تلك الصفقات المشبوهة ورضوا على أنفسهم استلام المال مُقابل التفريط بسيادة بلدهم لدولة الإمارات التي لم تعد تُخفي أطماعها في المحافظات الجنوبية عامة وجزيرة سقطرى على وجه الخصوص.

وأكد الشيخ الفضلي وقوف أبين وقبائلها ومكوناتها السياسية والمدنية مع الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي في مواجهة التمرد والعصابات المدعومة من دولة الإمارات.

ودعا الشيخ الفضلي القوى الوطنية لتوحيد جهودها وصفوفها لإسناد الدولة ومؤسساتها التي باتت هدفاً معلناً لمليشيا الانتقالي ومن خلفها دولة الإمارات التي جاءت تستعرض عضلاتها في جزيرة سقطرى المسالمة التي لم تعرف التوترات العسكرية ولا أصوات المدافع.

مواشار إلى أن شرفاء محافظة سقطرى ومن خلفهم أبناء المحافظات الجنوبية خصوصاً واليمنيين عموماً لن يسمحوا أو يفرطوا ولو بشبر واحد من جزيرة سقطرى فهي يمنية وستظل.

واشاد الشيخ الفضلي بالجهود الوطنية لمحافظ سقطرى رمزي محروس والقوات الحكومية التي تمكنت من دحر قوى التمرد المدعومة من دولة الإمارات.

وجدد رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين التأكيد على موقف أبين وقبائلها المُتبرئ من أياً كان ثبت وقوفه إلى جانب المليشيا المدعومة من الإمارات وأي قوى مشبوهة لمواجهة الشرعية ومؤسساتها.