الشيخ المنصري يبعث برقية تعزية للأستاذ محمد الحاج رئيس جهاز محو الأمية في وفاة عمه

بعث الشيخ ناصر عبدالله المنصري مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي في المديرية برقية ورسالة تعزية ومواساة نيابة عن السلطة المحلية والمكتب التنفيذي خنفر للأخ الأستاذ القدير محمد حسين علي الحاج بن جراش الكلدي رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في الجمهورية في وفاة عمه شقيق والده الشخصية الإجتماعية ورجل الخير الشيخ محمد صالح علي الحاج بن جراش الكلدي

وجاء في رسالة التعزية والمواساة:

بسم الله الرحمن الرحيمقال تعالى في كتابه العزيز : { يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي }صدق الله العظيم

الإخ ألعزيز الأستاذ القدير محمد حسين علي الحاج بن جراش الكلدي وأولاده وأقارب وذوي المغفور له بإذن الله تعالى وآل جراش الكلدي جميعاً في الداخل والخارج “ببالغ مشاعر الحزن والأسى تلقينا اليوم الإثنين 20 يناير 2020م نبأ وفاة المغفور له رجل الخير الشخصية الإجتماعية الشيخ محمد صالح علي بن جراش الكلدي طيب الله ثراه في دولة قطر الشقيقة وبهذا المصاب المحزن ونيابة عن السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في مديرية خنفر أبعث لكم جميعاً في هذه البرقية أحر وأصدق تعازينا القلبية الصادقة سائلين الله العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان لا حول ولا قوة الا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون

المعزون :السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في مديرية خنفر -عنهم الشيخ ناصر بن عبدالله المنصري مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي في المديرية .

من/ نائف زين ناصر