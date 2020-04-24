الشيخ “بن حبريش” يهنئ قادة التحالف في حضرموت بقدوم شهر رمضان الفضيل

هنأ وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ “عمرو بن علي بن حبريش العليي” بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل الأخوة قادة التحالف العربي في حضرموت ومن خلالهم إلى قيادة بلديهما ممثلة بالأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” , وولي عهده نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” .

وقال الشيخ “بن حبريش” في التهنئة : يسعدني ان أتقدم إليكم بأصدق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، سائلا الله أن يتقبل صيامنا وصيامكم، ويضاعف لنا ولكم الأجر والثواب وأن يعيده على الجميع بموفور الصحة والعافية ، وأن يمكننا من طاعته والامتثال لأوامره وتجنب نواهيه ، وأن يجعل سبحانه وتعالى هذا الشهر الفضيل موسمًا حافلًا بالطاعات والقروبات ، وأن يبارك في أيامه ولياليه.. إنه سميع مجيب.



وكل عام وأنتم بخير..

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