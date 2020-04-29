تحديث نت

الشيخ / مهدي العقربي يرعى مسابقة (ورتل القران الثانية للعام 1441هـ) الرمضانية بعدن

29 أبريل، 2020
0
برعاية كريمة من الشيخ القبلي البارز رجل الخير والبر والإحسان الشيخ / مهدي العقربي يقيم مسجد عمر بن الخطاب بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن مسابقة (ورتل القران الثانية للعام 1441هـ) والمخصصة لفئة البنين .

وتأتي رعاية شيخ منطقة بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن / الشيخ مهدي العقربي لمسابقة القرآن الكريم كتقليد سنوي اعتاد إقامته خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن أعماله وإسهاماته الخيرية الهادفة إلى تشجيع الشباب والنشء على حفظ كتاب الله عز وجلّ وتعمير مساجد الرحمن بالذكر طوال ليالي شهر رمضان المبارك .

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة مسابقة القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب الواقع بجانب ساحة الشهداء بالمنصورة بعدن عن شروط المسابقة والفئة المستهدفة وبدء إجراءات القبول والتي حددتها بيوم التاسع من شهر رمضان الجاري فيما تنطلق المسابقة في الحادي عشر من الشهر الفضيل.

وجرى رصد ست جوائز قيمة للمتسابقين تصل قيمة الجائزة الأولى إلى مليون ريال يمني فيما الثانية (200) الف ريال والثالثة (150) الف ريال والرابعة (100) الف ريال والخامسة (70) الف ريال فيما بلغت قيمة الجائزة السادسة (50) الف ريال يمني .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
1441هـ الثانية الرمضانية الشيخ العقربي القران بعدن للعام مسابقة مهدي ورتل يرعى

إقرا أيضا

Photo of عاجل : انتقالي حضرموت يدعو إلى فعاليات تصعيدية بالمحافظة لتمكين أبنائها من إدارة مواردها

عاجل : انتقالي حضرموت يدعو إلى فعاليات تصعيدية بالمحافظة لتمكين أبنائها من إدارة مواردها

29 أبريل، 2020
Photo of مسلحون يغتالون جنديا في وادي حضرموت

مسلحون يغتالون جنديا في وادي حضرموت

29 أبريل، 2020
Photo of اكاديمي جنوبي مهاجما الشرعية: لم يعد أمامها إلا البحث عن دول تستقبلهم كلاجئين

اكاديمي جنوبي مهاجما الشرعية: لم يعد أمامها إلا البحث عن دول تستقبلهم كلاجئين

29 أبريل، 2020
Photo of احد اكبر المستشفيات بالعاصمة عدن تغلق ابوابها بصورة مفاجئة

احد اكبر المستشفيات بالعاصمة عدن تغلق ابوابها بصورة مفاجئة

29 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق