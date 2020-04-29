الشيخ / مهدي العقربي يرعى مسابقة (ورتل القران الثانية للعام 1441هـ) الرمضانية بعدن

برعاية كريمة من الشيخ القبلي البارز رجل الخير والبر والإحسان الشيخ / مهدي العقربي يقيم مسجد عمر بن الخطاب بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن مسابقة (ورتل القران الثانية للعام 1441هـ) والمخصصة لفئة البنين .

وتأتي رعاية شيخ منطقة بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن / الشيخ مهدي العقربي لمسابقة القرآن الكريم كتقليد سنوي اعتاد إقامته خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن أعماله وإسهاماته الخيرية الهادفة إلى تشجيع الشباب والنشء على حفظ كتاب الله عز وجلّ وتعمير مساجد الرحمن بالذكر طوال ليالي شهر رمضان المبارك .

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة مسابقة القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب الواقع بجانب ساحة الشهداء بالمنصورة بعدن عن شروط المسابقة والفئة المستهدفة وبدء إجراءات القبول والتي حددتها بيوم التاسع من شهر رمضان الجاري فيما تنطلق المسابقة في الحادي عشر من الشهر الفضيل.

وجرى رصد ست جوائز قيمة للمتسابقين تصل قيمة الجائزة الأولى إلى مليون ريال يمني فيما الثانية (200) الف ريال والثالثة (150) الف ريال والرابعة (100) الف ريال والخامسة (70) الف ريال فيما بلغت قيمة الجائزة السادسة (50) الف ريال يمني .