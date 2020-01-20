الشيخ مهدي العقربي يعزي أسر شهداء الاستهداف الغادر لجامع أحد معسكرات الجيش بمأرب

بعث الشيخ القبلي “مهدي العقربي” برقية عزاء ومواساة لأسر الشهداء العسكريين والمدنيين الذين سقطوا جراء الاستهداف الغادر بصاروخ باليستي استهدف المصلين في جامع تابع لمعسكر تدريبي شمال غربي محافظة مأرب من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية.

وعبر الشيخ مهدي العقربي في البرقية عن تعازيه ومواساته لأسر الشهداء الذين ارتقت أرواحهم جراء هذا العمل الاجرامي .. داعيا الله العلي القدير ان يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة وان يمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد العقربي بأن هذه الجريمة البشعة تثبت لليمنيين والعالم حجم بشاعة الميليشيات الانقلابية وتاريخها الدموي الرافض لكل فرص السلام والذي لا يؤمن سوى بإزهاق مزيد من الأرواح وسفك دماء اليمنيين إرضاء للمشروع الإيراني التخريبي.

ولفت العقربي إلى أن الانتصار لهذه الدماء الزكية التي ازهقت هو استكمال إنهاء الانقلاب بدحر مليشيات الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة كاملة تحت مظلة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبإسناد اخوي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والإمارات العربية المتحدة .

وأعرب العقربي في ختام برقيته عن بالغ الحزن وعظيم الأسى لأسر وأقارب الشهداء ، جراء تلك الجريمة الغادرة , مترحما على أرواح الشهداء الطاهرة ، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة والخلود للشهداء وأن يسكنهم الفردوس الاعلى، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان , متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.