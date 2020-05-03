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الشيخ / مهدي العقربي يوجه بتنفيذ حملة رش لكافة مديريات العاصمة عدن على نفقته الخاصة

3 مايو، 2020
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الأحد – 03 مايو 2020 – الساعة 02:44 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن (تحديث نت) خاص:

وجه رجل الخير والبر والإحسان الشيخ القبلي البارز / مهدي العقربي شيخ منطقة بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن بتنفيذ حملة رش ضبابية للقضاء على البعوض في كافة مديريات العاصمة عدن على نفقته الخاصة وذلك في إطار جهوده الخيرية والإنسانية وإسهاماته في التخفيف من معاناة المواطنين من انتشار البعوض الناقل للأمراض في ضل المخاوف من تفشي مرض فيروس كورونا الذي بدى بالظهور في بعض مديريات عدن .

وقال مصدر مسؤول بمكتب الشيخ / العقربي بأن توجيهات تسلموها من الشيخ / مهدي العقربي بتوفير كافة المستلزمات والمعدات الخاصة بتنفيذ حملة الرش الضبابي التي سوف تشمل كافة مديريات العاصمة عدن ، مشيرا بأنه قد جرى شراء المعدات اللازمة لتنفيذ الحملة وانه يجري التنسيق حاليا مع بعض الجهات والأشخاص في المديريات للترتيب لعملية بدء الرش الضبابي .

ويأتي تجاوب الشيخ / مهدي العقربي بتنفيذ حملة الرش الضبابي في عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن في إطار إسهاماته وأعماله الخيرية التي يقوم بتنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين والتي لم تقف عند مجال من مجالات الحياة بل تعدتها لتصل إلى التكفل بتنفيذ بعض المشاريع الخدمية التي تلامس معاناة المواطنين وتخفف من معاناتهم مثل شق الطرق وحملات النظافة وترميم وتشييد المساجد ومشاريع الإنارة للطرقات وبعض المناطق وغيرها من الأعمال الخيرية .

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