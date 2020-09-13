الشيخ نصر بن حسين ثابت السعيدي شيخ مشائخ قبيلة آل سعيد -كلد- يافع. في سطور

يرحمه الله عرفته يافع والجنوب عامة كان من الشخصيات المناضلة إبان حرب التحرير من الاستعمار البريطاني.يشهد له بالنزاهة والنبل وبإصلاح ذات البين كل القبائل ، كان شيخاً عادلاً في احكامه نال احترام وتقدير على تلك الصفة الطيبة التي حافظ عليها شيخنا طوال حياته وكانت فيه كل القيم النبيلة التي تبعث على الارتياح وكان رحمه الله من كرماء القبائل ذو أخلاق ومقام رفيع.لكنه وان رحل عنا فالشيخ نصر بن حسين باقياً حيّاً بيننا بإرثه النبيل والقيم النبيلة التي حاول وبكل جهد غرسها في ابنائه وابناءالقبيلة عموماً.شيخاً وطنياً جليلاً مهما كتبنا عنه لن نعطيه مايستحق فالشيخ نصر بن حسين اسطورة حكمة وكرم وشهامة ونخوة وحاكم عادل .لم يشغله رحمه الله واجبه امام قبيلته فقط فقدكان يدرك واجبه الوطني وعند بداية الحراك الجنوبي كان من أوائل الشخصيات الكبرى التي انضمت اليه بكل شجاعة ودون مخافة كائناً من كان وناضل بكلما استطاع حتى وفاته.وعند النائبات كان من الصامدين ومن يشتد به الأزر فالشيخ نصر بن حسين ثابت حباه الله بكاريزما جعلت من حوله يودونه كثيراً .والحمدلله فقد خلّف رجالاً من بعده احتلوا مكانته بكل اقتدار وذلك ماعمل على غرسه فيهم من قيم الرجولة والشهامة وحب الوطن.ونستشهد بحادثة القتل التي حصلت في رمضان فقد قام احد ابناء قبيلة السعيدي بقتل شخصان من قبيلتي الداعري والموزعي ،فاستطاع ابناء الشيخ وعلى رأسهم البطل الشيخ عادل ابن الشيخ نصر بن حسين وأد الفتنة وبحكمته التي ورثها من الشيخ الجليل نصر بن حسين تم اخماد الفتنة وصدر حكم حلها نهائياً امس 11/سبتمر/2020رحم الله الشيخ نصر بن حسين ثابت شيخ مشايخ قبيلة آل سعيد كلد-يافع.ووفق الله ابنائه وأحفاده فهم بعده يحملون القيم والصفات النبيلة

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