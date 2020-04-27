الشيخ ‏‏العيفري يبارك قرارات المجلس الانتقالي

4 مايو / خاص



اعلن الشيخ مختار قاسم العيفري شيخ قبائل الضالع مباركته لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي بأعلان الإدارة الذاتية للجنوب.

وقال الشيخ العيفري:” نبارك للمجلس الانتقالي الجنوبي هذه الخطوة المباركة باتخاذه القرار الجريء في هذا التوقيت وهذا يدل على وجود قياده حكيمه يقودها رجل حكيم و شجاع ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي.

واضاف ” إن القرارات التي أصدرها المجلس الانتقالي الجنوبي قرارات تاريخية تحتم علينا جميعًا كجنوبيين العمل وبكل جدية لتحقيق أهدافنا المنشودة وعلى رأسها هدف شهدائنا الأبرار والتمثل في استعادة دولتنا الجنوبية كاملة السيادة على حدودها المتعارف عليها.

