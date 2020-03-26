الصحافة اليوم: الأطراف اليمنية ترحب بدعوة الأمم المتحدة وقف إطلاق النار والتحالف العربي يؤيد ( رصد خاص )

ركزت الصحف والمواقع الخارجية في تناولات الأخبار السياسية المتعلقة بالشأن اليمني في اعدادها الصادرة، اليوم الخميس، على ترحيب الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي بوقف إطلاق النار لمواجهة فايروس كورونا،وذلك بدعوة الأمين العام للأمن المتحدة في وقت أعلن التحالف العربي تأييده لقرار الحكومة اليمنية قبول الدعوة.ورصدت عدن تايم” أبرز التناولات والبداية من صحيفة” عكاظ” وتحت عنوان

فرق حوثية لتصفية قيادات حزب صالح

قالت الصحيفة: تأكيداً لما نشرته «عكاظ» (الثلاثاء) الماضي عن طلب زعيم الحوثيين الإرهابي عبدالملك الحوثي تصفية قيادات انقلابية ساهمت في إسقاط صنعاء بعد أن اتهمها بالفساد والولاية للرئيس السابق علي صالح، اغتال مسلحون مجهولون أمس (الأربعاء) شيخ منطقة بيت بوس أكرم حيدرة.

وقالت مصادر محلية: إن عناصر مجهولة تسللت إلى داخل منزل حيدرة في جنوب العاصمة وقتلته ولاذت بالفرار. وأضافت أن حيدرة من القيادات الموالية للرئيس السابق وعمل مع المليشيا طوال السنوات الماضية كشيخ لمنطقة بيت بوس ومشرفاً أمنياً.

الجيش الوطني يحرر مواقع في حجة

من جانبها قالت صحيفة الخليج: شنت قوات الجيش الوطني هجوماً على الميليشيات الحوثية في حجة وحررت مواقع استراتيجية، وتكبد الانقلابيون خسائر فادحة في كمين محكم للجيش في البيضاء، كما تمكنت قوات الجيش من إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة للميليشيات المتمردة في صرواح، والبيضاء.

تحالف دعم الشرعية يرحب بدعوة غوتيريس لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة كورونا

وبحسب موقع٢٤الإماراتي” قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا الجديد.

اليمن يجدد دعوته لنقل مقر «بعثة الحديدة» إلى المناطق المحررة

قالت صحيفة الشرق الأوسط: إن الحكومة الشرعية، كررت مطالبتها للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها الخاصة بدعم اتفاق الحديدة ومركز العمليات المشتركة إلى المناطق المحرّرة، لضمان حيادية وفعالية أداء اللجنة.

جاء ذلك عقب احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية، أول من أمس (الثلاثاء)، سفينة البعثة الأممية المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتي ترسو في ميناء الحديدة، ومنعها من المغادرة للمرة الثانية.

خسائر فادحة للميليشيا في الجوف وحجة

وفي المعارك الدائرة بالجوف قالت صحيفة البيان: تصدّت قوات الشرعية، لهجوم شنّته ميليشيا الحوثي، على مواقعها بوادي وسط بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف. ووفق مصادر عسكرية، فإنّ قوات الجيش أسرت 12 عنصراً من الميليشيا أثناء الهجوم، واستعادت أربع آليات عسكرية من قبضتها وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

كما حرّرت قوات الجيش الوطني عدداً من المواقع الاستراتيجية في محافظة حجة وأسقطت طائرة مسيّرة.

الأطراف اليمنية ترحب بدعوة الأمم المتحدة وقف إطلاق النار والتحالف العربي يؤيد

بدوره قال موقع إرم نيوز: رحبت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين بدعوة الأمين العام للأمن المتحدة لوقف إطلاق النار لمواجهة فايروس كورونا، فيما أعلن التحالف العربي تأييده لقرار الحكومة اليمنية قبول الدعوة.

القبض على 268 يمني بالسعودية

دوليا قال موقع اليمن العربي: أعلنت قوات حرس الحدود السعودية، عن ضبط 268 متهماً يمنياً، في محاولات تهريب مئات الأطنان من القات والحبوب المخدرة ومادة الحشيش، وذلك خلال حصيلة ملاحقة عمليات تهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

وفي إطار الملاحقات أحبطت المملكة، خلال هذا الشهر، 986 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدّر، و194 طن من مادة القات المخدر، و342 ألف من الحبوب المخدرة “الكبتاجون”.