الصحافية المصرية "ولاء عمران" تزور العميد الوليدي للإطمئنان على صحته

قامت اليوم الخميس الصحافية المصرية المعروفة “ولاء عمران” بزيارة مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد ركن علي منصور الوليدي للإطمئنان على صحته.

وزارت الصحافية المصرية ولاء عمران العميد الركن علي منصور الوليدي في مستشفى باصهيب العسكري بعدن بعد إجرائه لعملية جراحية تكللت بالنجاح.

وأطمئت عمران على صحة العميد الركن علي الوليدي متمنية له بدوام الصحة والعافية.

من جهته قدم العميد الركن علي الوليدي شكره للكاتبة الصحافية المصرية الاستاذة ولاء عمران على زيارتها الاخوية له.

حضر الزيارة الدكتور سالم حسن العطاس مدير عام مستشفى باصهيب العسكري والمحامية نيران سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي والدكتور سالم حسين الشبحي عضو الجمعية الوطنية والعميد عبدالله المانجو نائب مدير مستشفى باصهيب العسكري والدكتور الجراح جعبل حسين نائب مدير مستشفى باصهيب العسكري والعقيد علي الجعدني ركن القوى البشرية بمستشفى باصهيب العسكري