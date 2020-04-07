الصحة العالمية: اليمن البلد الوحيد الخالي من كورونا بالشرق الأوسط

جددت منظمة الصحة العالمية، أمس، تأكيدها أن اليمن لا يزال خالياً من فيروس كورونا.

وفي بيان جديد حول شائعات انتشار كورونا في البلاد، أكد ممثل المنظمة في اليمن، ألطف موساني، في إحاطته المعلوماتية حول مستجدات الوباء، أن اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أية حالة إصابة، حتى صباح أمس الإثنين.

وأشار إلى أن المختبرات المركزية في صنعاء وعدن، تعمل بشكل جيد ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يومياً، مضيفاً أنه لم تسجل أية حالة إصابة حتى الآن.

وأوضح موساني أنه تم التعامل مع أكثر من 150 بلاغ اشتباه بالفيروس، وتم التحقق منها عبر فرق الاستجابة السريعة التي تساعد في تشخيص الحالات، لافتاً إلى أن نحو (333) فريق استجابة سريعاً يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات.

وقال إن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في اليمن لتجهيز وحدات العناية المركزة في المستشفيات، ومع العاملين الصحيين لتزويدهم بالكيفية التي تمكنهم من التعامل مع فيروس كورونا.

وكان اليمن أعلن عن أول حالة كورونا ظهرت عند حدوده مع سلطنة عمان، بعد اشتباه إصابة سائق شاحنة باكستاني بالفيروس قبل دخوله البلاد، غير أن الفحوصات أثبتت أن الأعراض الظاهرة ليست كورونا.​